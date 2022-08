Home

22 Agosto 2022

Picchia e minaccia di morte con un coltello la moglie davanti ai figli. La polizia costretta a usare il taser, arrestato

Donoratico (Castagneto Carducci, Livorno) 22 agosto 2022

Arrestato in flagranza di reato cittadino marocchino del 1979 con permesso di soggiorno di lungo periodo e tradotto in carcere a Livorno.

Nella nottata odierna gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Polizia di Cecina ha ha arrestato un cittadino marocchino, regolare sul territorio, che si è reso responsabile di minaccia aggravata e maltrattamenti in famiglia in danno della moglie convivente e dei tre figli, anch’essi di origine marocchine.

Gli agenti del Commissariato, a seguito di alcune chiamate alla linea di emergenza 112 da parte di alcuni vicini di casa del nucleo familiare che udivano le urla della lite in corso tra i coniugi, hanno raggiunto velocemente l’abitazione in località Castagneto Carducci, frazione di Donoratico, mentre peraltro giungeva una nuova chiamata alla linea di emergenza, poiché la giovane donna si era rifugiata dalla propria vicina di pianerottolo insieme ai tre figli minori in quanto il marito l’aveva aggredita, percossa e minacciata con un coltello innanzi ai tre piccoli, riportando una ferita alla gamba con fuoriuscita di sangue.

Giunti sul posto, avendo sospetto che l’uomo fosse ancora in possesso del coltello con cui avrebbe minacciato la moglie, gli agenti hanno intimato all’uomo di liberarsi di qualsiasi tipo di arma avesse con sé.

Dato che l’uomo non collaborava, anche perché in evidente stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche, gli agenti hanno deciso di rilasciare una scarica di avvertimento denominata “ARC” dall’arma ad impulsi elettrici Taser, a seguito della quale il cittadino marocchino si è sdraiato a terra ed ha consentito agli agenti di effettuare la perquisizione personale alla ricerca di armi che si è conclusa con esito negativo.

Gli operatori hanno contattato la centrale operativa del 118 affinchè potesse prestare le prime cure alla donna che risultava ferita e controllare le condizioni dei tre bambini che apparivano visibilmente spaventati .

Gli stessi bambini hanno chiesto che il padre venisse allontanato da casa, tanto era il timore che avevano per sé stessi e per la propria mamma, la quale senza indugio ha reso denuncia contro l’uomo riferendo di una situazione che ormai andava avanti da anni.

L’uomo la costringeva a restare in casa, picchiandola anche di fronte ai figli, per motivi di gelosia – specie quando tornava a casa ubriaco – costringendola a ristrettezze e senza occuparsi del benessere dei propri figli, che altresì maltrattava.

In questo stato di angoscia, preoccupazione e sottomissione, la donna non aveva mai trovato il coraggio di denunciare il coniuge alle Autorità.

Per l’uomo arresto e trasferimento in carcere presso la Casa Circondariale di Livorno a disposizione della Procura della Repubblica.

