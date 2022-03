Home

Picchia la compagna e aggredisce i poliziotti, arrestato nuovamente. Il 21 gennaio più o meno la “stessa storia”

5 Marzo 2022

Livorno 5 marzo 2022

Marzo è il mese della violenza contro le donne. Un mese pieno di iniziative per cercare di arginare un fenomeno dilagante e spesso sommerso fino a quando non accade una tragedia; ma questo non sembra servire a scoraggiare alcune persone

Era il 22 gennaio 2022 quando come LivornoPress, riportavamo il seguente fatto di cronaca: Aggredisce i poliziotti intervenuti per una presunta lite domestica, arrestato un 27enne e oggi purtroppo; ci ritroviamo a parlare nuovamente dello stesso soggetto.

Nella mattina di ieri, 4 marzo 2022, un uomo tunisino di 27 anni ha atteso la compagna sotto casa per poi minacciarla e prenderla a schiaffi.

La donna 36enne è però riuscita a sottrarsi alla furia e alle minacce del compagno rifugiarsi nel condominio dove abita

Alcuni residenti, preoccupati per la situazione hanno chiamato il numero unico per le emergenze (112).

Sul posto sono arrivate le volanti della polizia e alla vista degli agenti, il 27enne, invece di calmarsi si è scagliato contro gli uomini delle forze dell’ordine.

L’uomo è stato immobilizzato e portato in questura per le formalità di rito. Al termine di queste il 27enne è stato nuovamente arrestato, oggi il processo per direttissima

La donna invece; una volta curata sul posto dai volontari della Croce Rossa ha poi rifiutato il trasporto in ospedale per non lasciare solo il figlio

