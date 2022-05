Piccione usato come bersaglio per freccette, LNDC Animal protection sporge denuncia

Cronaca

11 Maggio 2022

Infliggere dolore e morte per divertimento non è normale ed è un comportamento da monitorare attentamente

Non è quindi possibile sapere se sia ancora vivo o se, come è più probabile, sia andato purtroppo a morire da qualche parte.

Il tempo di arrivare a casa per prestargli soccorso, però, l’uccello era già volato via ancora con la freccetta attaccata.

“È avvilente pensare che al giorno d’oggi episodi di questo tipo continuino a verificarsi, ma è una realtà purtroppo quasi quotidiana”, commenta Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection.

“Ci sono persone che evidentemente pensano che usare un piccione come bersaglio per freccette sia una cosa normale.

E invece qualcuno dovrebbe spiegargli che non c’è proprio niente di ordinario in un comportamento del genere. Non solo non è normale, ma è estremamente allarmante e pericoloso.”