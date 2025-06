Home

Piccole promesse crescono: le atlete della Rosa Livorno in gara nazionale a Luni Mare e Massa

11 Giugno 2025

Luni Mare / Massa, 10 giugno 2025– Giornata intensa e carica di emozioni per le giovanissime atlete della polisportiva La Rosa Livorno, che martedì hanno partecipato alla fase nazionale del Trofeo UISP Primi Passi e Giovani Promesse, confrontandosi con coetanee da tutta Italia e portando in pista grinta, tecnica e determinazione.

A Luni Mare, per la categoria Primi Passi B (anni 2016 e 2017), sono scese in pista diverse atlete della società labronica, impegnate in più batterie. Nonostante la giovane età e l’esperienza ancora in fase di costruzione, le ragazze si sono distinte per impegno e spirito sportivo:

Cecere Caterina ha chiuso in 12ª posizione ,

Cusimano Bianca si è classificata 10ª ,

Cuko Amina ha raggiunto la 12ª posizione ,

Trigilia Sofia si è attestata 14ª.

Una partecipazione importante, soprattutto considerando che per molte di loro si tratta delle prime esperienze nel pattinaggio artistico. Aver conquistato l’accesso alla fase nazionale è già un risultato di grande valore, segno tangibile dell’impegno e della passione che queste giovanissime stanno investendo nello sport.

Sempre nella giornata del 10 giugno, nella categoria Primi Passi D 2016, hanno gareggiato:

Licciardiello Ginevra , 10ª classificata ,

Ciulli Vittoria , 11ª ,

Mehmeti Kiara, 13ª.

Anche per queste atlete si è trattato del debutto nazionale, affrontato con entusiasmo e concentrazione, in un contesto competitivo ma formativo.

Parallelamente, nella sede di Massa, è andata in scena la prova di Corda Vanessa, impegnata nella categoria Giovani Promesse A (anno 2016/2017). Dopo una lunga giornata di attesa, Vanessa ha concluso la gara in 12ª posizione, portando a termine la sua performance con determinazione e maturità sportiva.

Tutte le atlete sono state accompagnate e seguite con attenzione e professionalità dalle insegnanti Letizia Tinghi e Giuliana Perfetti, colonne portanti della formazione inclusiva e tecnica della Polisportiva La Rosa.

La partecipazione a eventi nazionali di questo calibro è un’opportunità preziosa per crescere, non solo sul piano tecnico, ma anche umano. Le ragazze tornano a casa con nuove esperienze, stimoli e consapevolezza: il futuro del pattinaggio labronico è decisamente promettente.