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Cronaca

Piccoli chef e genitori ai fornelli: successo per il progetto BiologicaMente

Cronaca

14 Aprile 2026

Piccoli chef e genitori ai fornelli: successo per il progetto BiologicaMente

Livorno 14 aprile 2025 Piccoli chef e genitori ai fornelli: successo per il progetto BiologicaMente

Grande partecipazione e posti esauriti in tempi rapidissimi per il primo laboratorio di cucina dedicato alle famiglie degli alunni delle scuole primarie iscritti al servizio mensa. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio Ristorazione Scolastica del Comune di Livorno in collaborazione con Cirfood, rientra nel progetto di educazione alimentare “BiologicaMente”, avviato grazie ai fondi regionali destinati ai Comuni virtuosi sul fronte del biologico.

Il primo appuntamento, svoltosi nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile, ha visto protagonisti bambini e genitori in un’esperienza all’insegna della condivisione, del gusto e della sana alimentazione. A guidare il laboratorio è stata la dietista Carla Ticciati, che ha accompagnato i piccoli chef e le loro famiglie nella preparazione di un menù sano e appetitoso, ispirato alle ricette proposte quotidianamente nella mensa scolastica cittadina.

Tra i piatti realizzati insieme, pasta al ragù di lenticchie, crema di zucchine con crostini, torta pasqualina e frittata al formaggio: ricette semplici ma equilibrate, pensate per educare i più piccoli a un rapporto consapevole con il cibo e per portare in tavola, anche a casa, i principi di una corretta alimentazione.

L’iniziativa ha riscosso un entusiasmo superiore alle aspettative. I posti disponibili per tutti e sei i laboratori gratuiti in programma sono infatti andati rapidamente esauriti, tanto che è stata già predisposta una lunga lista di attesa in vista della prossima edizione, prevista per il prossimo anno.

Il percorso di “BiologicaMente” proseguirà nelle prossime settimane con un nuovo appuntamento aperto all’intera cittadinanza. In collaborazione con Slow Food, l’11 maggio alle ore 17, nella sala del Cisternino di città, si terrà la conferenza dal titolo “Il cibo come materiale educativo interdisciplinare”. A intervenire sarà Federica Buglioni, considerata una delle voci più autorevoli nel campo dell’educazione alimentare naturale.

L’obiettivo del progetto resta quello di trasformare il cibo in uno strumento educativo capace di unire salute, consapevolezza e momenti di crescita condivisa tra scuola e famiglia.