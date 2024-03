Home

6 Marzo 2024

Livorno 6 marzo 2024 – Piccoli scacchisti labronici trionfano al campionato provinciale

Si è svolto a Livorno il campionato provinciale giovanile di scacchi presso l’ ASD Lady Monica valido per la qualificazione ai campionati italiani giovanili che si svolgeranno a Parma dal 21 al 28 luglio.Buona la partecipazione con 27 giocatori al via dai 6 ai 18 anni, nonostante l’ assenza dei big Greta Viti, Edoardo Fulgentini e Ettore Sassi impegnati nel torneo internazionale di Gubbio.

Ottima la prova dei portacolori di Livorno scacchi. Mario Federico (Livorno scacchi) stravince l’ open dei più piccoli con un perentorio en plein di 5 vittorie su 5 partite, diventa campione provinciale under 12 e si qualifica per le finali nazionali.

Secondo posto ex aequo per Lomtadze (Pisa) e Matteo Quaranta (Livorno Scacchi) che si laurea campione provinciale under 10 e si qualifica per i nazionali con 4 punti.

Quarto posto per Martina Salandin (Livorno Scacchi) che si laurea campionessa provinciale under 12 e si qualifica per le finali nazionali.

Ottimo sesto posto per il piccolo Luca Doronzo che si laurea campione provinciale under 8 e si qualifica per le finali di Parma.

Nel torneo dei più grandi vittoria schiacciante del grossetano Malinda Ranasinghe con 5 su 5.

Ha diretto l’ arbitro internazionale Leonardo Bartolini di Firenze.

Nelle foto Luca Doronzo e Mario Federico

