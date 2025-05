Home

11 Maggio 2025

Livorno 11 maggio 2025 “Piedi a mollo nel mare di Livorno”, il Sindaco Salvetti promuove la settimana della Biennale dell’Acqua

Un’immagine semplice, eppure potentemente evocativa: i piedi immersi nell’acqua cristallina degli scogli livornesi. È così che il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha scelto di annunciare sui social, oggi, domenica 12 maggio, l’imminente inizio della Biennale del Mare e dell’Acqua, evento attesissimo che animerà la città a partire da mercoledì.

Nel post pubblicato su Facebook, il primo cittadino ha accompagnato lo scatto con parole cariche di entusiasmo: «Qualche ora al mare e nell’acqua in attesa della Biennale del Mare e dell’Acqua. Sarà una settimana fantastica per Livorno e la sua gente». Un messaggio che suona come un invito alla cittadinanza a partecipare, ma anche come un richiamo profondo al legame identitario tra Livorno e il suo mare.

La Biennale del Mare e dell’Acqua prenderà ufficialmente il via mercoledì 15 maggio alle ore 9.30 con la cerimonia di inaugurazione in uno dei luoghi simbolo della città: la Terrazza Mascagni, dove istituzioni, associazioni, esperti e cittadini si ritroveranno per dare il via a una settimana di eventi, incontri, laboratori, mostre e iniziative dedicate all’acqua come risorsa, cultura e bellezza.

L’evento mira a sensibilizzare sul valore dell’acqua non solo come elemento naturale, ma anche come patrimonio sociale, culturale ed economico. Un tema cruciale in un’epoca in cui le sfide ambientali e climatiche impongono una nuova consapevolezza collettiva.

Il gesto del sindaco, spontaneo e informale, ha già riscosso ampio apprezzamento tra i cittadini: simbolo di una vicinanza concreta e di un impegno autentico per la valorizzazione del territorio.