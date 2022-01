Home

Pielle, 17° giornata in campo neutro: disposizioni su abbonamenti, accrediti e biglietti

Basket

25 Gennaio 2022

Livorno 25 gennaio 2022

La UNICUSANO PIELLE LIVORNO comunica che la gara valevole per la 17° giornata del campionato di Serie B Old Wild West; la seconda delle 2 da disputare in campo neutro, contro l’Etrusca San Miniato si svolgerà domenica 30 gennaio al Pala Tenda di Piombino (palla a due ore 20:30).

Al riguardo, la società comunica che gli abbonamenti sottoscritti per la stagione 2021/2022 saranno validi

Sono però soggetti all’emissione di un ticket a costo zero ritirabile presso la sede della Pielle Livorno, in via Zola 6, da oggi fino a venerdì 28 gennaio con orario 17:00-19:00. (ACCESSO AMMESSO UNA PERSONA ALLA VOLTA, MUNITI DI MASCHERINA FFP2 BEN INDOSSATA).

La capienza del Pala Tenda, soggetta alle attuali normative, è pari a 300 persone. Per l’accesso al palasport saranno necessari la mascherina Ffp2 e il Green pass rafforzato.

Dalla giornata di oggi (lunedì 24 gennaio), saranno inoltre disponibili i biglietti di gradinata al costo di 12 euro (intero) e 8 euro (under 25 e over 65), sempre c/o la sede di via Zola. Come per la gara precedente contro il College Basket Borgomanero, la vendita online e nelle ricevitorie convenzionate Vivaticket è sospesa.

Si ricorda, inoltre, che le conferme di abbonamenti/accrediti e acquisto biglietti dovranno essere effettuate entro e non oltre venerdì 28 gennaio alle ore 19:00, in quanto per ordine pubblico la Questura di Piombino non concede la vendita presso la biglietteria del Pala Tenda.

La suddetta vendita, ovviamente, proseguirà fino all’esaurimento dell’attuale capienza del Pala Tenda

