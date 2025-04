Home

Sport

Pielle a Roseto con la voglia di riscatto del Ko di Montecatini

Sport

12 Aprile 2025

Pielle a Roseto con la voglia di riscatto del Ko di Montecatini

Livorno 12 aprile 2025 Pielle a Roseto con la voglia di riscatto del Ko di Montecatini

Trasferta a Roseto degli Abruzzi per la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO, reduce dalla sconfitta interna patita per mano della Gea Montecatini; sul parquet del Pala Maggetti una sfida ricca di contenuti al cospetto di una squadra che, oltre a vincere la Supercoppa ad inizio stagione, ha dominato la regular season, assicurandosi il primo posto già da qualche settimana. E basta scorrerne le statistiche per capire la forza del gruppo a disposizione di coach Franco Gramenzi, 10 giocatori in grado di fatturate, tutti, almeno 7.1 punti di media a partita.



Il principale terminale offensivo è il lituano Lucas Aukstikalnis, 16 punti a partita e tiratore micidiale dall’arco. Dietro di lui, in termini di fatturato, Vincenzo Guaiana, elemento in grado di giocare dal 2 al 4, e Brian Sacchetti, giocatore fuori categoria e playmaker aggiunto di una vera e propria corazzata.

In doppia cifra anche Kiryl Tsetserukou (10.2), mentre il playmaker Traini, l’esterno Pastore e il pivot Tiberti significano affidabilità e qualità assoluta. A completare uno scacchiere di lusso Alessio Donadoni, Giordano Durante e Nicolò Dellosto, elementi da almeno 18 minuti in campo ogni domenica e dal grande impatto.



In casa Pielle tutta la voglia di riscattare il ko dello scorso weekend, nonostante alcune situazioni da valutare in termini di acciacchi e infortuni.