5 novembre 2019

Pielle, al Pala Perucatti il primo successo esterno stagionale ha un sapore dolcissimo

Livorno 04 novembre 2019 – Il primo successo esterno stagionale ha un sapore dolcissimo: la Pielle Livorno ha infatti espugnato il Pala Perucatti di Siena, tana di una Virtus imbattuta (5 su 5), almeno fino a domenica sera.

Ennesima prestazione solida dei ragazzi di coach Andrea Da Prato (in dieci sul parquet e tutti e 10 a referto con dettagli decisivi…), col muso avanti fin dalle battute iniziali e senza mai dare segnali di cedimento, neppure quando il capitano virtussino Bianchi, sul finire della seconda frazione, era riuscito ad impattare sul 37 pari.

La panchina livornese ruota tutti i suoi elementi, mutando ogni 3/4 minuti le caratteristiche del quintetto così da non lasciare nessun punto di riferimento alla Virtus. La tripla di Filippo Creati, nel cuore del terzo periodo, segna il massimo vantaggio biancoazzurro (50-62), frutto anche della faccia tosta nell’attaccare il ferro di Magni, Fantoni e Bonaccorsi. Splendido Tommaso Dell’Agnello in cabina di regia, glaciale Jacopo Stolfi che, dopo 5 errori, ha realizzato la tripla della staffa. Nel finale la Virtus prova a graffiare la superba prestazione della Pielle ma non c’è più tempo. Suona la sirena. Baci. Abbracci. E festa con i tifosi, caldissimi, arrivati da Livorno.

Adesso, però, guai adagiarsi sugli allori: domenica 10 novembre, al Pala Macchia, arriva lo Spezia Basket Club, formazione costruita per vincere e che ha battuto la Pielle nel quarto di finale di Coppa Toscana. Una partita fondamentale, che richiede la spinta del popolo biancoazzurro. Questi ragazzi la meritano. Ora. Perché non c’è domani, se prima non viviamo al massimo il presente. Domenica riempiamo il palazzo. Con la Pielle. Per la Pielle.

Virtus Siena – PIELLE LIVORNO: 65-69

PIELLE: Schiano 2, Creati 7, Di Sacco, Burgalassi 2, Magni 15, Baroncelli 13, Bonaccorsi 7, Stolfi 7, Fantoni 7, Dell’Agnello 9. All. Da Prato, Fini.

Parziali: 18-21 (18-21), 37-37 (19-16), 48-55 (11-18), 65-69 (17-14)