Basket

8 Gennaio 2024

Livorno 8 gennaio 2024 – Pielle: ceduti i punti alla Libertas, ma dimostrato di poter competere con le grandi

Un derby dalle mille emozioni, in equilibrio per l’intero arco dei 40 minuti con strappi da una parte e dall’altra, premia la Libertas 1947 a discapito di una CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO che ha messo anima e corpo sul parquet del Modigliani Forum (77-80 il punteggio finale).

Cominciano meglio gli uomini di coach Andreazza, ma sul finale del primo quarto Campori e soci ringhiano rintuzzando lo svantaggio; nel secondo quarto è ancora la Libertas ad avere in mano le redini del match grazie soprattutto alla verve offensiva di Tozzi, prezioso quanto un diamante dalla panchina (16 punti).



Nella ripresa la Pielle scende in campo con tutt’altra piglio e due triple di Laganà scavano un mini allungo che, tuttavia, Fratto dimessa sulla sirena della terza frazione. Il quarto periodo è un susseguirsi di emozioni, di sorpassi e contro sorpassi.

“Alla fine i 2 punti li mette in tasca la Libertas, ma questa Pielle ha dimostrato, una volta in più, di poter e voler stare lassù, tra le grandi del campionato”. – Commentano così in casa Pielle l’esito del derby

CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO-Akern Libertas 1947: 77-80

CAFFÈ TOSCANO: Loschi 2, Pagani 6, Laganà 14, Rubbini 5, Lo Biondo 22, Manna, Cristofani, Dadomo ne, Ferraro, Chiarini 19, Campori 7, Diouf 2. All. Cardani.

AKERN: Saccaggi, Fratto 10, Williams 4, Forti ne, Ricci 11, Fantoni 15, Tozzi 16, Madeo ne, Buca ne, Lucarelli 11, Bargnesi 10, Allinei 3. All. Andreazza.

Arbitri: Agnese di Barano d’Ischia e Rezzoagli di Rapallo

Parziali: 19-21, 22-23, 22-17, 14-19

