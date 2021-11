Home

21 Novembre 2021

Pielle, contro Sangiorgese debutta Campori

Livorno, 21 novembre 2021

Archiviata la sconfitta di Cecina, la PIELLE LIVORNO torna a respirare aria di casa ospitando, sul parquet del Modigliani Forum, la Ltc Sangiorgese (palla a due domenica alle ore 18:00, arbitri Gallo di Monselice e Meli di Forlì): una sfida velenosa per la compagine di coach Andrea Da Prato, per la freschezza dell’avversario (che però sarà privo di quasi tutto lo staff tecnico dopo la pioggia di squalifica all’indomani del match con Omegna) e per qualche problema d’infermeria in casa biancoazzurra.

Per questo la Pielle, nel corso della settimana, ha deciso di intervenire sul mercato e assicurarsi le prestazioni di Luca Campori, ala del 1999 con una buona esperienza in A2 alla corte di Sandro Dell’Agnello e reduce da una prima fetta di stagione in forza alla Virtus Cassino con oltre 13 punti di media a partita.



Squadra profonda la Ltc Sangiorgese (9 elementi nelle rotazioni), con il cecinese Lorenzo Turini a guidare la classifica dei migliori realizzatori con 14 punti a gara; al suo fianco spiccano Voltolini, Angelucci, Bargnesi e Alessandrini, tutti vicini alla doppia cifra e tutti protagonisti del sistema offensivo lombardo. Mai come in questa occasione, la Unicusano avrà bisogno della spinta del proprio pubblico.

