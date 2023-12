Home

Pielle, cuore e grinta suppliscono alle assenze e supera Pontedera

19 Dicembre 2023

Livorno 19 dicembre 2023 – Pielle, cuore e grinta suppliscono alle assenze e supera Pontedera

In piena emergenza (out Marta Castiglione, Elisa Maffei e Serena Conti), la CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO sfodera una prova maiuscola, tutta cuore e grinta, e si sbarazzata del Basket Femminile Pontedera: sul parquet del Pala Cecioni finisce 75-47 al termine di una gara che le ragazze di coach Luca Castiglione hanno amministrato nella prima metà (35-23 alla pausa lunga), salvo poi scappare in avvio di ripresa per mezzo di un gioco fluido e concreto. In evidenza Francesca Nottolini (mvp della gara con 10 punti, 7 assist e 6 rimbalzi), Viola Castiglione, Zorzi, Cecconi, Cecchi, Collodi e soprattutto Emma Caverni, la più piccola del gruppo, brava a guadagnarsi fiducia e minuti importanti ripagati con tante piccole cose di estrema importanza nelle pieghe della partita.

CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO-Basket Femminile Pontedera: 75-47



CAFFÈ TOSCANO: Maffei ne, Caverni, Nottolini 10, Zorzi 7, Cecchi 16, Castiglione V. 16, Castiglione M. ne, Collodi 16, Cecconi 10, Conti ne. All. Castiglione L.

Arbitri: Fambrini e Natucci

Parziali: 20-14, 35-23, 54-39, 75-47

