Home

Sport

Basket

Pielle: Del Testa e capitan Campori stendono Latina

Basket

19 Aprile 2025

Pielle: Del Testa e capitan Campori stendono Latina

Livorno 19 aprile 2025 Pielle: Del Testa e capitan Campori stendono Latina

Con una prova di grande carattere e maturità, la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO supera 73-71 la Benacquista Assicurazioni Latina al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni.

Una vittoria pesantissima per gli uomini di coach Andrea Turchetto – la 22esima stagionale -, che consente di agguantare il 6° posto in classifica e di restare pienamente in corsa per un posto nella griglia playoff, senza passare dalla roulette dei play-in.

Match filato via sui binari di assoluto equilibrio. Dopo un primo tempo chiuso in perfetta parità (37-37), Latina ha tentato la fuga nel terzo quarto (+7), approfittando di un passaggio a vuoto offensivo di Campori e compagni. Ma la Pielle ha saputo restare lucida e compatta, trovando nel quarto periodo le energie e le giocate per ribaltare l’inerzia della gara.

Determinanti, nel finale, due triple firmate da Luca Campori e Maurizio Del Testa, che hanno permesso alla squadra di coach Turchetto di piazzare il break decisivo e difendere il vantaggio.

Ora, tutto si deciderà all’ultima giornata: vincere a Chiusi significherebbe accesso matematico ai playoff.

Toscana Legno Pielle Livorno-Benacquista Latina: 73-71

TOSCANA LEGNO: Venucci 17, Klyuchnyk 14, Leonzio 10, Campori 8, Del Testa 8, Hazners 6, Vedovato 6, Cepic 4, Lucarelli, Sinagra ne, Bonacini ne, Cavaliere ne. All. Turchetto.

BENACQUISTA: Paci 14, Rossi 12, Bechi 11, Caffaro 11, Ambrosetti 9, Baldasso 8, Mennella 6, Guastamacchia, Giancarli, Merletto, Pellizzari ne. All. Martelossi.

Arbitri: Mammola di Chiavari e Pulina di Rivoli

Parziali: 22-23, 15-14, 13-20, 23-14