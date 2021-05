Home

Pielle, domani penultimo impegno in casa della Endiasfalti Agliana

26 Maggio 2021

Pielle, domani penultimo impegno in casa della Endiasfalti Agliana

Livorno, 26 maggio 2021

Con la sbornia della promozione in Serie B ancora in circolo, la UNIUSANO PIELLE LIVORNO questa sera (palla a due ore 21.15) farà visita alla Endiasfalti Agliana per la penultima giornata della Poule Promozione del campionato di Serie C Gold.

Una sfida che la squadra di coach Andrea Da Prato ci tiene ad onorare e vincere, con la voglia di ritoccare ulteriormente le striscia di vittorie consecutive (13 fino ad oggi). Rispetto a sabato scorso, non ci sarà Tommaso Tempestini (che con Siena aveva stretto i denti per esserci malgrado un guaio di entità muscolare…) e al suo posto giocherà il capitano Francesco Burgalassi. Abile arruolato il resto della truppa. Per continuare a vincere e divertirsi. Con una Serie B già nel carniere.

