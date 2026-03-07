Home

Pielle e Imola alla ricerca di punti preziosi al Palamacchia

Livorno 7 marzo 2026 Pielle e Imola alla ricerca di punti preziosi al Palamacchia

La PIELLE LIVORNO ospita per l’anticipo della 31ª giornata di campionato la UP Andrea Costa Imola, con appuntamento per sabato 7 marzo alle ore 21:00. Per gli uomini di coach Turchetto, ancora confermate le assenze di Leonzio e Bonacini.

I biancorossi di coach Dalmonte arrivano a Livorno in 7ª posizione in zona play-out con 32 punti, frutto di 16 vittorie e 12 sconfitte, ma sono reduci dal rinvio della partita contro Ravenna. Nel roster in primo piano troviamo il playmaker Giacomo Sanguinetti, miglior giocatore con 12 punti e 3 rimbalzi di media, a completare il reparto Vittorio Zedda, pericoloso dalla media distanza, e Roberto Chessari, che orchestra l’azione con numerosi assist.

Nel reparto guardie spicca il lituano ed ex Herons Tautvydas Kupstas, giocatore più utilizzato da Dalmonte e pericoloso dalla linea dei tre punti, affiancato da Soma Abati Toure, ingaggiato da San Severo e letale nell’arco da due punti. Nel reparto ali, l’esperienza del trio Niccolò Moffa, ottimo pressatore e rimbalzista, Tommaso Gatto, pericoloso dalla lunga distanza, e Davide Raucci rappresenta un valore aggiunto. A completare il roster il pivot Elhadji Thioune, che porta fisicità e presenza sotto le plance al team imolese.

Sarà quindi una sfida intensa e combattuta tra due squadre che cercano punti preziosi per consolidare le rispettive posizioni in classifica.