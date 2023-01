Home

8 Gennaio 2023

Pielle è subito big match con Vigevano, in palio la testa della classifica e la qualificazione alla Coppa Italia

Livorno, 8 gennaio 2023

Riparte il campionato e per la PIELLE LIVORNO è subito big match contro la Elachem Vigevano.

In palio la testa della classifica e la qualificazione alla Coppa Italia, due ingredienti che, senza dubbio, renderanno il Pala Macchia (oggi alle 18) una vera e propria bolgia.

Di fronte due delle principali protagoniste del girone di andata, vogliose di compiere un ulteriore passo in avanti. Squadra tostissima quella a disposizione di Paolo Piazza, a cominciare dalle tre conferme dello scorso anno, ovvero capitan Rossi, Mercante e Peroni.

A questi si sono aggiunti Broglia, Strautmatis, Ragagnin, Laudoni, D’Alessandro e Benites (ex San Miniato), per un roster profondo e ricco di qualità. In casa Pielle, certa la presenza di Federico Loschi che da prima di Natale lavora ad alti ritmi con il resto della squadra, mentre nello scacchiere di Marco Cardani entrerà Zdravko Okiljevic, tesserato nel corso della settimana.

