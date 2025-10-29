Home

Pielle, è terza vittoria consecutiva, battuto Fabriano

29 Ottobre 2025

Livorno 29 ottobre 2025 Pielle, è terza vittoria consecutiva, battuto Fabriano

Terza vittoria consecutiva per la VERODOL CBD PIELLE LIVORNO, che al Pala Macchia supera con autorevolezza la Janus Ristopro Fabriano per 80-65, confermando il proprio ottimo momento di forma e la solidità del gruppo guidato da coach Turchetto.

Una vittoria costruita grazie a una prestazione corale di grande intensità, nella quale spiccano i 16 punti di Gabrovsek (con 3/4 da tre e 5 rimbalzi), la leadership di Bonacini e la concretezza di Alibegović, autore del parziale decisivo nel terzo quarto.

L’avvio è tutto di marca biancoblù: Bonacini apre il match con un personale 7-0, poi Kouassi consolida il vantaggio. Fabriano reagisce con Centanni e Dri, il migliore dei suoi con 20 punti (uscendo dalla panchina), accorciando le distanze fino al 20-15 di fine primo quarto.

Nel secondo periodo la Janus mette per la prima volta la testa avanti, trascinata da Dri, ma la Pielle risponde immediatamente con i canestri di Gabrovsek e Leonzio.

Dopo una tripla di Beyrne, i livornesi si scatenano: Gabrovsek e Lucarelli colpiscono ripetutamente dall’arco, regalando il +12 all’intervallo lungo (42-30). Al rientro dagli spogliatoi, la Pielle continua a spingere, Klyuchnyk si fa trovare pronto e contribuisce ad allungare ulteriormente il vantaggio.

Fabriano prova a restare in scia con Vavoli e Ponziani, autori di due buoni canestri dalla media, ma è in questo momento che Alibegović prende in mano la partita, firmando un parziale personale di 9-0 che scava il solco decisivo: 65-49 al 30’.

Nell’ultima frazione gli ospiti di coach Nunzi tentano l’ultima rimonta con un parziale di 17-5 firmato da Dri e Diarra, ma la Pielle reagisce da grande squadra. Le triple di Gabrovsek e Bonacini chiudono i conti e regalano ai biancoblù la terza vittoria consecutiva. Nel finale c’è spazio anche per la grande emozione del classe 2008 Virant, che segna i suoi primi punti in Serie B, accolti dall’applauso di tutto il Pala Macchia.

VeroDol CBD Pielle Livorno-Ristopro Fabriano: 80-65



VERODOL CBD: Gabrovsek 16, Bonacini 12, Alibegovic 10, Lucarelli 9, Klyuchnyk 8, Ebeling 6, Leonzio 6, Mennella 5, Kouassi 4, Venucci 2, Virant 2. All. Turchetto.

RISTOPRO: Dri 20, Centanni 15, Beyrne 9, Vavoli 6, Romondia 5, Ponziani 4, Silke-Zunda 4, Diarra 2, Beltrami, Redini. All. Nunzi.

Arbitri: Suriano, Giordano, Caneva

Parziali: 20-15, 25-18, 20-16, 15-16

