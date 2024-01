Home

28 Gennaio 2024

Livorno, 28 gennaio 2024 – Pielle femminile, con cuore e determinazione aggancia il 2° posto

Senza 3 elementi fondamentali (Marta Castiglione, Conti e Maffei). Con le rotazioni ridotte, veramente, al minimo, la CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO supera e aggancia Le Mura Spring Lucca al secondo posto del campionato di Serie B femminile. Sul parquet della palestra Cecioni finisce 48-38, con la squadra di coach Luca Castiglione feroce fin dalle battute iniziali specie nella metà campo difensiva. Per oltre 30 minuti la Pielle tiene a distanza di sicurezza Lucca, ma sul finire del terzo quarto, per la prima volta nel match, si ritrova a dover rincorrere (34-37 al 30’). Elena Cecchi suona la carica, Viola Castiglione segna e fa segnare mentre Francesca Nottolini (lucchese) realizza la tripla del +9 a un minuto e spiccioli dalla fine. In mezzo ricordiamo le tantissime cose utili di Emma Caverni, Ilaria Menchetti, e la rubata di Lisa Cecconi nel momento clou. La Caffè Toscano fa festa, meritatamente. E adesso ha lo scontro diretto a fare sia con Lucca, sia con Nico.

CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO-Le Mura Spring Lucca: 48-38

CAFFÈ TOSCANO: Maffei ne, Caverni, Nottolini 8, Zorzi, Cecchi 12, Castiglione V. 7, Castiglione M. ne, Collodi 13, Cecconi 4, Menchetti 4. All. Castiglione L.

Arbitri: Volpi e Rossetti

Parziali: 18-10, 26-21, 34-37, 48-38