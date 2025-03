Home

9 Marzo 2025

Pielle femminile Costone Siena, Collodi segna, subisce fallo e sancisce la vittoria

Livorno 10 marzo 2025 Pielle femminile Costone Siena, Collodi segna, subisce fallo e sancisce la vittoria

Partita vietata ai deboli di cuore sul parquet del Pala Cecioni, dove la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO ritrova il successo dopo 3 battute d’arresto consecutive (Serie B femminile), superando il Costone Siena per 54-52; la squadra di coach Luca Castiglione, reduce dalla quasi impresa compiuta sul campo della capolista Perugia, scende in campo con il freno a mano tirato, sprecando tanto da sottomisura (9-16 al 10’). Nel secondo quarto, la verve offensive delle ragazze in canotta biancoblù cresce a vista d’occhio e con il tiro da 3 punti il parziale alla pausa lunga dice 25-25 Pielle.

Il terzo periodo è un frullato di equilibrio, nessuna delle due squadre riesce a prendere il sopravvento e così sarà fino alle battute finali. La Pielle vola sul 48-41, ma il Costone Siena impatta ancora una volta. L’ultimo possesso lo gestisce Claudia Collodi che segna, subisce il fallo e sancisce la vittoria, fondamentale, piellina.



Toscana Legno Pielle Livorno-Costone Siena: 54-52



TOSCANA LEGNO: Nottolini, Castiglione. M, Menchetti 5, Caverni ne, Cecchi ne, Donadio 10, Castiglione. V 15, Benedetti 11, Collodi 11, Cecconi 11, . All. Castiglione L.

Arbitri: Di Bernardo e Lodovichi

Parziali: 9-16, 25-24, 37-39, 54-52