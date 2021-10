Home

Sport

Basket

Pielle femminile, cuore e anima non bastano per la partita di esordio

Basket

11 Ottobre 2021

Pielle femminile, cuore e anima non bastano per la partita di esordio

Livorno 11 ottobre 2021

Di negativo, nell’esordio della Pielle Livorno in Serie B femminile, c’è soltanto il risultato (54-45).

Perché le ragazze di coach Luca Castiglione, prive di Martina Toti alle prese con un infortunio al ginocchio, hanno messo cuore e anima sul parquet, battagliando per l’intero arco dei 40 minuti nella tana della quotata Named 8 San Giovanni Valdarno.

Avvio pimpante delle biancoazzurre, brave a rimanere a contatto distribuendo il fatturato (20-14 al 10’); il secondo quarto fila via sulla falsa riga del primo, mentre nella ripresa qualcosa s’inceppa e le padrone di casa ne approfittano per accumulare 13 lunghezze di vantaggio (47-34 al 30’). L’ultima frazione la vince la Pielle, ma non basta. Vince San Govanni, ma il bicchiere, per Cecchi (mvp con 13 punti), è assolutamente mezzo pieno.

Named San Giovanni-UNICUSANO PIELLE LIVORNO: 54-45

UNICUSANO: Nottolini 5, Castiglione M. 1, Giari 7, Cecchi 13, Zorzi 4, Bassini, Castiglione V. 5, Creati 3, Puccini 5, Cecconi. All. Castiglione, Martella.

Arbitri: Forte di Siena e Agnorelli di Poggibonsi

Parziali: 20-14, 34-27, 47-34, 54-45

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin