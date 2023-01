Home

Pielle femminile, il 2023 apre con una splendida vittoria

9 Gennaio 2023

Livorno, 9 gennaio 2023

Il 2023 si apre con una splendida vittoria per la UNICUSANO PIELLE LIVORNO: vittima di turno il Florence Basket, in partita solamente nei primi 10 minuti (17-13), salvo poi sgretolarsi alla distanza di fronte alla maggiore esperienza e qualità delle bimbe di coach Luca Castiglione.

Tre gli elementi in doppia cifra (Viola Castiglione, Cecchi e Zorzi), ma tutta la squadra – al rientro dalla festività natalizie – è sembrata pimpante e convinta di poter affrontare una seconda metà i regular season di pari livello al girone di andata, assolutamente positivo con 9 vittorie e 4 perse. Assente, nel match vs. Florence Basket, Marta Castiglione.

UNICUSANO PIELLE LIVORNO-Florence Basket: 55-28

UNICUSANO: Cecchi 14, Castiglione 12, Zorzi 10, Maffei 9, Puccini 4, Cecconi 4, Nottolini 2, Farnesi. All. Castiglione.

Arbitri: Cavasin e Maffei

Parziali: 17-13, 34-21, 44-27, 55-28

