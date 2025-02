Home

3 Febbraio 2025

Livorno 3 febbraio 2025 Pielle femminile Ko per mano di Lucca

Brusca battuta d’arresto per la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO, vittima sul parquet del Pala Cecioni de Le Mura Spring Lucca (39-60 il punteggio finale).

Avvio di gara contratto per le ragazze di coach Luca Castiglione, autrici di soli 4 punti nei primi 10 minuti dinanzi ai 13 delle lucchesi. Nel secondo quarto l’orgoglio piellino cresce e il gap si mezza, nonostante la gara stenti a decollare in termini di qualità offensiva (16-20). Il terzo periodo è senza dubbio quello che decide le sorti della gara: Lucca, grazie all’ex Maffei, mette il turbo e piazza un break di 10-23 (26-43 al 10’). Collodi e compagne provano un’ultima volta a riaprire la gara, ma è troppo tardi, la maggiore fisicità di Lucca non lascia scampo alcuno. Prossimo impegno, per le nostre ragazze, sabato sul parquet di Prato.



Toscana Legno Pielle Livorno-Le Mura Spring Lucca: 39-60

TOSCANA LEGNO: Nottolini 3, Castiglione M. 2, Menchetti, Cecchi, Zorzi, Donadio 12, Castiglione V., Benedetti 9, Collodi 11, Cecconi 2. All. Castiglione L.

Arbitri: Collet e Natale

Parziali: 4-13, 16-20, 26-43, 39-60