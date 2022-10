Home

Pielle femminile, secondo sigillo consecutivo a Firenze

17 Ottobre 2022

Livorno, 17 ottobre 2022

Secondo sigillo consecutivo per la PIELLE LIVORNO nel campionato di Serie B femminile: le ragazze di coach Luca Castiglione, dopo l’esordio vittorioso a Firenze sponda Laurenziana, si sono sbarazzate del Baloncesto Firenze per 57-33.

Primo quarto in sordina, con la Pielle imbrigliata nelle difese miste avversarie (12-8); dal secondo quarto in poi la musica cambia e il gioco diventa decisamente più, nonostante e assenze delle due playmaker Castiglione (Marta) e Zorzi. Da segnalare l’impatto sulla partita di Vittoria Farnesi (classe 2004, 12 punti) e di Lisa Cecconi, entrambe uscite dalla panchina. Ma bene tutto il gruppo, coinvolto in tutti i suoi effettivi.

PIELLE LIVORNO-Baloncesto Firenze: 57-33

Pielle: Nottolini 4, Farnesi 12, Castiglione V., Castiglione M., Colomba, Maffei 9, Cecchi 7, Puccini 11, Zorzi, Cecconi 12, Rossi 2, Caverni. All. Castiglione, Martella.

Arbitri: Cima di Viareggio e Ariani di Lucca

Parziali: 12-8, 29-19, 44-25, 57-33

