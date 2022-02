Home

28 Febbraio 2022

Pielle femminile, un finale a fil di sirena per un esplosione di gioia

Livorno, 28 febbraio

Per un finale a fil di sirena che non va nel maschile, c’è un rush finale che premia e fa esplodere di gioia le ragazze della Unicusano Pielle Livorno guidate da coach Luca Castiglione.

La vigilia raccontava di quella di Firenze, contro Baloncesto, come una trasferta ostica e così è stata.

Nel primo parziale le gigliate sono partite più forte e si sono portate avanti sul 21-15, ma le biancoblu sono state brave e rimanere a contatto fino a fine primo tempo 35-31.

Nella ripresa la truppa Unicusano ha cambiato marcia portandosi in vantaggio sul 46-48, ma la contesa si è decisa solo negli istanti finali.

Qui Marta Castiglione con un tiro da tre punti a 3” dal termine ha regalato alla Pielle un successo importantissimo per il prosieguo del campionato.

Prossimo impegno per le livornesi in programma giovedì 3 marzo al PalaCecioni per il recupero contro San Giovanni Valdarno, prima dell’impegno casalingo di domenica contro Pontedera.

UNICUSANO PIELLE LIVORNO: Zorzi 13, Puccini 8, Castiglione V., Creati 1, Castiglione M. 6, Giari 14, Cecconi 11, Cecchi 7. All. Castiglione, ass. Martella.

