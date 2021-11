Home

Pielle giovanile, le formazioni lottano, ma senza fortuna

Basket

4 Novembre 2021

Livorno 4 novembre 2021

Trenta minuti di grande Pielle Livorno (Under 19 Eccellenza) non bastano per beffare la Pallacanestro Don Bosco, formazione tra le migliori in Toscana (e non solo). Un derby – sul parquet del liceo Cecioni – approcciato nel modo giusto (18-15 al 10’) dai ragazzi di coach Nicola Marovelli, bravi a sporcare tutte le linee di passaggio degli avversari e a trovare in Leonardo Nannipieri e Leonardo Giachetti i terminali di un attacco fluido ed efficace.

Nella ripresa, tuttavia, il copione si ribalta, e il Don Bosco vola sul +12 al terzo mini intervallo e addirittura a +24 nel quarto periodo. Battuta d’arresto interna anche per l’Under 17 Eccellenza: decisivo (in negativo) un avvio molle (9-25 al 10’) che ha pregiudicato i restanti 30 minuti.

Niente da fare per l’Under 15, superata di slancio da una Pall. Don Bosco più fisica e intensa (68-40); De Santi il migliore tra i biancoazzurri.

Unicusano Pielle-Pall. Don Bosco: 56-80 (Under 19 Eccellenza)

UNICUSANO: Nannipieri 27, Giachetti 17, Valoroso, Pistolesi, Baccelli 6, Simonetti 2, Sgherri 2, Pirone, Balloni, Cervia, Bertolini 2, Bianchi ne. All. Marovelli, Papa.

Parziali: 18-15, 35-39, 45-57, 56-60

Unicusano Pielle-Virtus Siena: 61-85 (Under 17 Eccellenza)

UNICUSANO: Cristofani 10, Ristori 14, De Santi, Guantini, Redini 5, Maselli, Forti, Alongi, Colombini 7 Dadomo, Nocchi 13, Tempestini 5. All. Forti, Martella.

Parziali: 9-25, 34-49, 43-65, 61-85

Pall. Don Bosco-Unicusano Pielle: 68-40 (Under 15 Eccellenza)

UNICUSANO: Amaddio 3, Bernini, De Santi 15, Gazzetta 2, Leonardini 2, Luperini, Nardi, Panichi 5, Peccia 12, Romei, Sgherri 1, Stoppa. All. Castiglione, Papa.

Parziali: 20-11, 37-18, 50-29, 68-40

