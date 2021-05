Home

Sport

Basket

Pielle giovanile, l’U18 Eccellenza cade sul parquet di Empoli

Basket

22 Maggio 2021

Pielle giovanile, l’U18 Eccellenza cade sul parquet di Empoli

Livorno, 22 maggio 2021

Fine settimana di sole sconfitte per le formazioni della UNICUSANO PIELLE LIVORNO: l’Under 18 Eccellenza, nonostante le buone prestazioni di Cervia e Pistolesi, si è dovuta arrendere sul parquet della capolista Use Empoli, pagando l’evidente divario fisico (85-54 il punteggio finale).



Stesso discorso per i colleghi dell’Under 18 Silver, stoppati a domicilio dalla Libertas 1947 che annovera tra le proprie file elementi del calibro di Geromin, Mancini e Prima. Dulcis in fundo, la bella prova dell’Under 15 Eccellenza al cospetto del colosso U.S. Livorno: rispetto al match di andata, la squadra di coach Da Prato è riuscito a battagliare per l’intero arco dei 40 minuti, pagando dazio solo nel finale nei confronti di una avversario fortissimo.

Use Empoli-Unicusano Pielle: 85-54

UNICUSANO: Cervia 10, Giachetti 8, Pirone 8, Sgherri 2, Baccelli, Bini 3 Sainati 6, Bianchi, Simonetti 4, Salvadorini 2, Pistolesi 11. All. Castiglione.

Unicusano Pielle-Libertas 1947: 57-95



UNICUSANO: Pierangelini 7, Balloni 7, Rubegni 5, Fabiani, Valoroso 2, Zolesi 3, Pollice, Poltretti, Ceselli 11, Sturla 10, Pagni 12. All. Referendario.



Unicusano Pielle-Pediatrica U.S. Livorno: 69-80

UNICUSANO: Cristofani 24, Peccia, De Danti 5, Gazzetta, Nocchi 14, Bartorelli 2, Maselli, Forti 9, Tempestini 10, Panichi 3, Mugnaini. All. Da Prato.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin