Pielle giovanile, l’U18 espugna il campo della S.B. Diego Bologna

8 Maggio 2021

Pielle giovanile, l’U18 espugna il campo della S.B. Diego Bologna

Livorno, 8 maggio 2021

Con 5 elementi in doppia cifra, la Pielle Livorno (Under 18 Eccellenza) espugna il mai semplice campo della Scuola Basket Diego Bologna (La Spezia), al termine di una gara condotta per larghi tratti ma risolta soltanto nel finale: 74-82 il punteggio finale in favore dei ragazzi di coach Luca Castiglione, avanti al 10’ di 9 lunghezze e poi ripresi all’intervallo lungo (38-37). Nella ripresa, i ragazzi biancoazzurri tornano a macinare gioco con unità d’intenti riescono a portare in fondo un vero e proprio toccasana, alla vigilia del derby contro l’Invictus.

Troppo forte il Basket Cecina per la compagine Under 16 Eccellenza, in ritardo sin dalle battute iniziali e mai in partita. Stesso discorso per i ragazzi dell’Under 15, vittime del quotato Don Bosco nonostante un primo quarto di rara bellezza e i 20 punti di Cristofani.

S.B. Diego Bologna-Unicusano Pielle: 74-82



UNICUSANO: Cervia 2, Giachetti 6, Pirone 12, Sgherri ne, Baccelli 10, Bini, Sainati 24, Simonetti 13, Bianchi, Salvadorini, Pistolesi 15. All. Castiglione.

Parziali: 13-24, 38-37, 54-63, 74-82



Unicusano Pielle-Basket Cecina: 52-78



UNICUSANO: Colombini 8, Cristofani 4, De Santi 4, Dadomo 9, Forti, Marchegiani, Mazzacca 8, Guantini, Nocchi, Redini 2, Ristori 14, Tempestini 4. All. Forti.

Parziali: 8-20, 26-43, 39-56, 52-78

Unicusano Pielle-Pall. Don Bosco: 52-85



UNICUSANO: Bartorelli, Cristofani 20, De Santi 2, Forti 8, Gazzetta, Maselli, Mugnaini, Nocchi 6, Panichi 2 Sgherri, Tempestini 14. All. Da Prato.

Parziali: 16-17, 26-47, 38-71, 52-85





