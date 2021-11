Home

Pielle giovanile: vittoria di 'corto muso' per l'Under 15

12 Novembre 2021

Pielle giovanile: vittoria di ‘corto muso’ per l’Under 15

Livorno, 12 novembre 2021

Ancora un successo al fotofinish per la UNICUSANO PIELLE LIVORNO (Under 15 Eccellenza): vittima di turno il Basketball Lucca al termine di una battaglia che i ragazzi di coach Luca Castiglione hanno diretto per tre quarti abbondanti, resistendo anche all’ultimo, disperato, tentativo di rimonta dei lucchesi (84-80 il punteggio, il trio formato da De Santi, Pecchia e Panichi assoluto protagonista con 70 punti in 3).

Doppia sconfitta – invece – per le compagini Under 19 e Under 17 al cospetto del Pistoia Basket: nettissimo il passo falso dei ragazzi di coach Cristiano Forti, con i locali già a +18 alla pausa lunga. Medesima analisi per l’Under 19 di Nicola Marovelli, con il solo Leonardo Nannipieri (27 punti) in grado di tenere il passo dei pistoiesi. Pesanti le assenze di Giachetti e Sainati.

Pistoia Basket-Unicusano Pielle: 67-48 (Under 19 Eccellenza)

UNICUSANO: Nannipieri 27, Pirone 9, Valoroso 4, Cervia, Bianchi 2, Pistolesi 1, Baccelli 5, Bertolini, Sgherri, Simonetti. All. Marovelli.

Parziali: 13-9, 33-25, 54-38, 67-48

Pistoia Basket-Unicusano Pielle: 91-48

UNICUSANO: Ristori 10, Cristofani 5, De Santi 4, Guantini, Forti 3, Colombini, Dadomo 4, Trapani 6, Redini 2, Marchegiani 2, Mazzacca 3, Nocchi 9. All. Forti.

Parziali: 23-13, 45-27, 66-40, 91-48

Unicusano Pielle-Basketball Lucca: 84-80 (Under 15 Eccellenza)

UNICUSANO: De Santi 21, Peccia 24, Panichi 25, Gazzetta 5, Leonardini 9, Amaddio 1, Nardi, Stoppa, Citti, Luperini, Romei, Bernini. All. Castiglione.

Parziali: 20-23, 43-37, 63-53, 84-80

