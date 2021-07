Home

Sport

Basket

Pielle, Giovanni Lenti: “Sognavo la chiamata della Pielle” (Video)

Basket

31 Luglio 2021

Pielle, Giovanni Lenti: “Sognavo la chiamata della Pielle” (Video)

Livorno, 31 luglio 2021

Si è svolta negli studi medici della Paim Biolabor – partner della PIELLE LIVORNO – la conferenza stampa di presentazione di Giovanni Lenti, neo pivot biancoazzurro.

“Vengo da una stagione più che positiva a Olginate, ma al tempo stesso difficile per le ben note vicende legate al Covid che hanno stravolto un po’ tutto il mondo. La Pielle? L’ho seguita lo scorso anno, ma ciò che mi ha colpito non è tanto il risultato sportivo, quanto la crescita della società, intesa come struttura. In cuor mio desideravo la chiamata di coach Da Prato e del presidente Creati, e così è stato. Sono un giocatore ambizioso, ho i miei obiettivi e farò di tutto per raggiungere anche quelli che si è posto il club”.

L’agenda mette subito in programma il derby di Supercoppa, il 12 settembre: “Lo affronteremo con il coltello tra i denti e la giusta cattiveria agonistica, sapendo bene il valore che ha questa partita per noi e per i nostri tifosi. Ma molto importante sarà anche arrivare in condizione al 3 ottobre, quando si cominceranno ad assegnare i due punti”.

Sull’asse Lenti/Salvadori: “Conosco Leo e credo che ci troveremo benissimo; a lui piace aprirsi sull’arco dei 3 punti, mentre io ho un gioco più interno”.

Sul girone A: “E’ tornato quello classico, con diversi campi caldi e caratterizzato da una pallacanestro intensa e molto fisica. Ci faremo trovare pronti”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin