Pielle: “Grande successo del Media Day” (Foto)

19 Agosto 2021

Livorno, 19 agosto 2021

Si è svolto mercoledì 18 agosto, presso la palestra di via Cecconi, il Media Day della PIELLE LIVORNO: dirigenza, staff tecnico e tutti gli elementi del roster a disposizione di coach Andrea Da Prato hanno risposto alle più variegate domande poste dai tantissimi organi di stampa intervenuti.

Il più “richiesto” è stato senza dubbio Riccardo Pederzini, il colpaccio del mercato estivo diretto dal presidente Roberto Creati: “Ho scelto questa maglia perché sono di Bologna e so benissimo cosa significhi giocare un derby, peraltro davanti ad una tifoseria davvero calorosa. Sono un giocatore a cui piace coinvolgere gli altri, ma non per questo sacrifico me stesso. Ho sempre portato in dote alla squadra punti e assist, e soprattutto amo prendermi le responsabilità nei momenti clou. Il girone A? Tosto, come sempre. Ma non vedo una favoritissima e per questo sono convinto che potremo dire la nostra sempre”.

Le chiavi della squadra sono state affidate, per il secondo anno consecutivo, a Tommaso Tempestini, prodotto del settore giovanile piellino e con oltre una decade di esperienza in Serie B: “Rimanere alla Pielle era la priorità, sono contentissimo; in questa palestra (via Cecconi, ndr) mi sono formato, come uomo e come giocatore. Sarà un viaggio lunghissimo, da vivere partita dopo partita. Sul derby del 12 settembre cosa devo aggiungere: è un duello speciale per noi e per i tifosi, che arriverà però in un momento particolare della preparazione sia per noi che per la Libertas 1947. Lo affronteremo come la storia della Pielle c’insegna, con il sangue negli occhi e la voglia di combattere per 40 minuti”.

Al timone, dopo la splendida cavalcata dello scorso anno, coach Andrea Da Prato: “Siamo una squadra abbastanza nuova, con tre confermati e un cavallo di ritorno come Filippo Di Sacco; il periodo di preparazione ci servirà per amalgamarci sia tecnicamente che tatticamente, ma i ragazzi hanno già mostrato grande disponibilità e dedizione”.

ROSTER UNICUSANO PIELLE 2021/2022:

4 Alessio Iardella (guardia)

7 Gabriele Fin (ala)

8 Filippo Paoli (playmaker)

11 Tommaso Tempestini (playmaker)

12 Leonardo Nannipieri (ala)

13 Riccardo Pederzini (ala)

14 Michael Lemmi (ala/pivot)

15 Giovanni Lenti (pivot)

19 Leonardo Salvadori (ala/pivot)

21 Filippo Di Sacco (pivot)

24 Gian Marco Drocker (play/guarida)

STAFF TECNICO UNICUSANO PIELLE 2021/2022:

Andrea Da Prato (capo allenatore)

Michele Belletti (primo assistente e preparatore fisico)

David Fini (secondo assistente)

Manilio Porcellini (medico sociale)

Antonio Sabaldi (massaggiatore/fisioterapista)

Riccardo Masini (team manager)

