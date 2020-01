Home

11 gennaio 2020

Pielle, il 2020 parte con la sfida alla Synergy Valdarno

Livorno 11 gennaio 2020 – Finalmente torna il campionato. E finalmente torna la PIELLE LIVORNO: chiusa nel dimenticatoio la trasferta di Agliana e trascorse le festività natalizie, al Pala Macchia – per l’ultimo turno del girone di andata – arriva la Synergy Valdarno, avversario da prendere con le molle e capace di tenere a quota 57 punti squadroni del calibro di Virtus Siena e Legnaia. Per quel riguarda il roster, affidato a coach Franceschini e mantenuto lo zoccolo duro dello scorso anno, al posto di Dainelli e Trillò sono arrivati Pelucchini, scuola Use Empoli, e il pivot montenegrino di Podgorica, Jovic (208 cm). Tra i confermati, a parte il 33enne play Corsi, attenzione ai vari Bertolazzi, Ceccherini, Brandini ed Innocenti.

Una squadra lunatica che, come detto, la Pielle di coach Andrea Da Prato dovrà affrontare con le unghie e con i denti al fine di riprendere immediatamente il feeling con la vittoria e per chiudere in bellezza il girone di andata.

La squadra biancoazzurra, che lavora duramente dai primi giorni dell’anno, non vede l’ora di tornare a combattere di fronte ai propri tifosi e in vista di una seconda parte di regular season che lentamente mieterà i verdetti; attualmente la Pielle occupa la quinta posizione in classifica in compagnia dell’Olimpia Legnaia (vincitrice della Coppa Toscana), a 6 punti dalla leader Chiusi che, però, a Livorno ha lasciato le penne al termine di una magnifica partita. Un campionato, la Serie C Gold 2019/2020, che fino ad oggi ha vissuto di grande equilibrio, ma che d’ora in poi sterzerà in varie direzioni. E la Pielle vuol prendere la via per l’alta classifica.