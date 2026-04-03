Home

Sport

Basket

Pielle, il bilancio di fine mercato

Basket

3 Aprile 2026

Pielle, il bilancio di fine mercato

Livorno 3 aprile 2026 Pielle, il bilancio di fine mercato

Si è svolta giovedì 2 aprile, c/o la sede di Sillabe Editore, la conferenza stampa di fine sessione mercato della VERODOL CBD PIELLE LIVORNO. Nell’occasione, alla presenza del padrone di casa, Presidente Onorario della Pielle Livorno, nonché Presidente della casa editrice Sillabe Editore, il Cavaliere del Lavoro Giuseppe Costa, del Presidente Dott. Francesco Farneti e del vice, Ing. Matteo Rossi, è stato presentato il roster che parteciperà alla post season del campionato di Serie B Nazionale, compresi i 3 nuovi arrivati: Daniel Donzelli, Andrea Traini e Nicola Savoldelli.

Giuseppe Costa

«Sono qui davanti a voi, con la Coppa Italia sul tavolo, prima di tutto per dirvi grazie per il traguardo che avete appena regalato a questa società. Ma anche per ricordarvi una cosa semplice: quando entrate in campo, lo fate soprattutto per i nostri tifosi, che rappresentano l’anima più autentica della PL. Meritano il massimo rispetto, così come vi hanno sempre dimostrato il loro».

⸻

Francesco Farneti

«Le operazioni di mercato portate avanti in queste settimane, così come quelle precedenti, confermano la volontà della società di fare tutto il possibile per arrivare il più lontano possibile. Tra un mese inizieranno i playoff e sappiamo bene quanto saranno impegnativi. Anche alla luce degli infortuni che hanno condizionato alcuni giocatori, era necessario ampliare il roster per presentarci con maggiore profondità e con almeno undici elementi a disposizione. Da maggio in avanti servirà davvero il contributo di tutti. Voglio inoltre ringraziare il cavalier Costa per la sua presenza e per il sostegno concreto che, da settembre a oggi, non ha mai fatto mancare. Il nostro obiettivo è costruire una società sempre più solida e organizzata, perché il futuro si crea passo dopo passo».

⸻

Matteo Rossi

«Vorrei raccogliere in un unico grande ringraziamento tutti gli sponsor che hanno scelto di starci accanto in un’estate complessa, dando fiducia al nostro progetto. Un grazie va anche al cavalier Costa, che ha creduto in questo percorso, e a coach Turchetto, che ha accettato la sfida quando ancora non c’erano certezze. I risultati ottenuti fin qui dimostrano quanto quella fiducia sia stata ben riposta».

⸻

Daniel Donzelli

«Per me questo è un ritorno che, in fondo, sento come una continuità, perché non mi sono mai davvero sentito lontano dalla PL. Anche nel periodo della riabilitazione ho sempre percepito la vicinanza di tante persone, attraverso messaggi e attestati di affetto che mi spingevano a rientrare il prima possibile. Tornare e riuscire subito a conquistare il primo trofeo della mia carriera ha reso tutto ancora più speciale».

⸻

Andrea Traini

«So che in passato il rapporto con una parte della tifoseria non è stato semplice, ma ho percepito fin da subito che certe cose possono essere superate quando c’è rispetto reciproco. In pochissimo tempo ogni distanza si è azzerata. Quanto alla battuta sulla chitarra, posso dire che è già pronta: speriamo soltanto che adesso tocchi a qualcun altro farla suonare».

⸻

Nicola Savoldelli

«Ho vissuto tanti derby da avversario, quindi conosco bene il valore e il peso di questa piazza. Entrare oggi a far parte di una tifoseria che considero tra le più simboliche d’Italia per me è motivo di orgoglio. Lo faccio con grande rispetto, con umiltà e con la piena volontà di dare tutto quello che posso».