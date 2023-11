Home

Pielle in cerca di riscatto a Montecatini

26 Novembre 2023

Pielle in cerca di riscatto a Montecatini

Livorno, 26 novembre 2023 – Pielle in cerca di riscatto a Montecatini

Digerita la sconfitta per mano di Omegna, la CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO si appresta a vivere una domenica ad alto tasso adrenalinico nella tana della Gema Montecatini (guidata dal coach livornese Marco Del Re); sfida complicata se ce n’è una al Pala Terme (palla a a due oggi, domenica 26 novembre, ore 18 sul campo che lo scorso settembre ha visto la squadra di coach Cardani alzare al cielo la Supercoppa di Serie B. Gema, infatti, e senza dubbio la sorpresa di questa prima fetta di stagione grazie ad un ruolino di 7 vittorie e 3 perse.

Le soluzioni non mancano all’arco dei termali, a cominciare dall’altro concittadino Saverio Mazzantini (in dubbio e assente nelle ultime due uscite). Il reparto esterni vanta Nicola Savoldelli in cabina di regia, con Matteo Corgnati pronto a subentrare e a conferire minuti di qualità. Tra i volti nuovi di casa Gema spicca pure Kirill Korsunov, ala estone classe 2000, prodotto del settore giovanile della Pallacanestro Don Bosco. Nella passata stagione per lui, sotto la guida di coach Del Re alla Bakery Piacenza, quasi 20 minuti di media con statistiche non indimenticabili. Altro giocatore da tenere sotto la lente d’ingrandimento è Lorenzo Passoni, pretoriano di Del Re sin dai tempi del Pino Firenze (avversario di mille battaglie in Serie C Gold proprio contro la Pielle) e anche lui reduce dall’esperienza in maglia Bakery con oltre 10 punti di media a partita.

Lo spot di “3” è occupato da Nicola Mastrangelo, elemento dotato di grande fisicità su entrambi i lati del campo e costantemente in doppia cifra. Sotto canestro il pivot titolare è il fiorentino Marco Di Pizzo, ottimo rollante di pick ‘n roll e rimbalzista molto più che affidabile; a dargli manforte il giovanissimo Federico Pirani, forse la più bella sorpresa di questo avvio di stagione del roster rossoblù assieme al playmaker Corgnati. A completare le rotazioni Alessio Benedetti, Federico Rinaldi e Lorenzo Dell’Anna (mvp del blitz a Piombino).

