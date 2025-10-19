Home

Sport

Basket

Pielle in cerca di riscatto, oggi la sfida alla capolista Raggisolaris Faenza

Basket

19 Ottobre 2025

Pielle in cerca di riscatto, oggi la sfida alla capolista Raggisolaris Faenza

Livorno 19 ottobre 2025 Pielle in cerca di riscatto, oggi la sfida alla capolista Raggisolaris Faenza

La Pielle si prepara a tornare in campo con un obiettivo chiaro: cancellare la sconfitta di Latina e ritrovare subito la via del successo.

Il 93-76 incassato sul parquet pontino ha interrotto la striscia positiva dei livornesi, ma non ha intaccato le certezze di un gruppo solido e determinato a rimanere protagonista nei piani alti del campionato.

Oggi,19 ottobre, alle ore 18:00, al Pala Macchia si accenderà per una sfida dal sapore speciale: sul proprio cammino la Pielle troverà la Raggisolaris Faenza, attuale capolista e vera rivelazione di questo avvio di stagione. La formazione emiliana guidata da coach Pansa ha stupito fin da subito per qualità di gioco, organizzazione e mentalità. Reduce dalla convincente vittoria casalinga contro Loreto Pesaro (78-69), Faenza si presenta a Livorno con entusiasmo e fiducia, trascinata da un gruppo giovane, atletico e ricco di talento.

Protagonista assoluto di questo inizio di stagione è Enrico Vettori, miglior realizzatore dei neroverdi con 18 punti di media e ottime percentuali dal campo. Accanto a lui, lo straniero Thomas Van Ounsem, capace di colpire con continuità sia dalla media distanza che dall’arco, e Mbacke, ala di grande impatto fisico, miglior rimbalzista del torneo con 11 carambole di media e top scorer dell’ultima giornata. Completa il quartetto di riferimento Alberto Fragonara, vero cervello della squadra, abile a gestire il ritmo e a creare per i compagni, ma sempre pronto a punire le difese con la sua precisione dall’arco.