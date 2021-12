Home

Pielle in trasferta a Pavia, difficilissimo portar via punti dal Pala Ravizza

8 Dicembre 2021

Livorno, 8 dicembre 2021



Sulle ali dell’entusiasmo, per la bella vittoria colta sabato scorso a danno dell’Use Empoli, la PIELLE LIVORNO oggi – mercoledì 8 dicembre – salirà sul pullman destinazione Pavia

Palla a due alle 18:00, arbitri Bergami di San Pietro in Casale e Bettini di Faenza

Di fronte una squadra rinfrancata dal blitz centrato proprio in terra labronica contro la Libertas 1947, dopo tre sconfitte consecutive e i provvedimenti presi nei confronti di Alexander Simoncelli.

Per tappare la falla è arrivato nelle ultime il playmaker under Andrea Birra (da Cassino), ma la forza della squadra di coach Di Bella si poggia soprattutto sullo zoccolo duro formato dal miglior realizzatore in maglia Riso Scotti, il centro argentino Diego Corral (14.3 da aggiungere a 6.3 rimbalzi per gara), spalleggiato dentro il pitturato da Giorgio Sgobba (13.2) e Lorenzo D’Alessandro (12.4).

I tre pavesi catturano d’insieme quasi 20 palloni a partita.

Ma la rivelazione di questo primo terzo di regular season è senza dubbio Andrea Calzavara; esterno del 2001 (195 cm), mvp del successo su Libertas 1947 con 22 punti, non troppo pericoloso da 3 punti ma incredibilmente efficace nei movimenti vicino a canestro.

E poi gli esperti Alessio Donadoni e Marco Torgano, giocatori di categoria e capaci di spaccare le partite in qualsiasi momento.



In casa biancoazzurra sussistono i problemi legati agli infortuni di Alessio Iardella, Giovanni Lenti e Riccardo Pederzini, mentre Tommaso Tempestini dovrebbe poter aumentare il minutaggio già concesso con Empoli.

Sarà difficile. Difficilissimo portar via punti dal Pala Ravizza, ma l’orgoglio dei ragazzi in maglia Pielle ha già dimostrato di poter divertire e sorprendere.

