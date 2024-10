Home

Sport

Basket

Pielle in trasferta a Roma, l’occasione di rialzare la testa

Basket

19 Ottobre 2024

Pielle in trasferta a Roma, l’occasione di rialzare la testa

Livorno 19 ottobre 2024 – Pielle in trasferta a Roma, l’occasione di rialzare la testa

Dopo lo stop di Chieti, altra sfida lontano da casa per la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO di scena al Pala Tiziano di Roma, tana per l’occasione della Luiss Roma (palla a due sabato 19 ottobre, ore 18:00).

Per la squadra di coach Federico Campanella l’occasione di rialzare la testa, mentre dall’altra parte gli universitari arrivano da una bella vittoria ottenuta sul difficile campo della Juve Caserta.

La formazione romana può contare su una base solida di giocatori veterani, alcuni dei quali reduci dalla promozione di due stagioni fa.

Su tutti spiccano il micidiale tiratore Matteo Fallucca, il capitano Marco Pasqualin e il pivot Valerio Cucci. Ma l’ossatura della squadra è completata da giovani promettenti, molti dei quali provenienti dalla prestigiosa Stella Azzurra Roma, come Fabrizio Pugliatti e Riccardo Salvioni.

Un occhio di riguardo dovrà essere riservato a Nicholas Errica, ex Tortona e considerato tra i migliori classe 2005 d’Italia, così come a Francesco Villa, talentuoso playmaker ex Taranto, pronto a dare brio alla manovra offensiva.

Da non sottovalutare anche i contributi di Jovovic, Barbon, Ferrara, Rocchi, Bottelli e Graziano, tutti giocatori capaci di entrare in partita e fare la differenza.

In casa Pielle, da valutare le condizioni della caviglia di Daniel Donzelli mentre la battaglia di Roma potrebbe segnare l’esordio in campionato di Hristo Zahariev.

Pielle in trasferta a Roma, l’occasione di rialzare la testa