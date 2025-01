Home

Livorno 29 gennaio 2025 Pielle in trasferta infrasettimanale sul campo di Sant’Antimo

Dopo la bella e convincente vittoria di Ravenna, la Pielle torna nuovamente a macinare chilometri e stavolta lo farà con destinazione Sant’Antimo, formazione in cui milita un grande ex come Giovanni Lenti (palla a due oggi mercoledì 29 dicembre, ore 20:30).

PSA in gran parte diversa a quella vista nel match di andata al Pala Macchia, date le partenze di Marshall Nelson e Andrea Colussa; al posto del giocatore australiano, di passaporto belga, è arrivato lo sloveno Ziga Jurgek che, in 6 apparizioni, ha messo insieme ottimi numeri (oltre 15 punti di media a partita).

L’altro miglior marcatore a disposizione di coach Gandini è proprio il livornese Giovanni Lenti (15.1 punti da aggiungere 9.3 rimbalzi e 2 assist).

In cabina di regia Jordan Lucas (9.3) è stato recentemente affiancato dall’esperienza di Stefano Spizzichini, mente minuti di qualità sono offerti dai vari Berra, Spinelli, Mehmedoviq, Ruggiero e Rota. Roster, insomma, assolutamente da prendere con le molle.

In casa Pielle, roster al completo e la consapevolezza di affrontare l’ennesima battaglia