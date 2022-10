Home

Pielle in trasferta nella tana di Mamy.eu Oleggio

29 Ottobre 2022

Livorno, 27 ottobre 2022

Prima trasferta lunga della stagione per la PIELLE LIVORNO, attesa dalla sfida di Vanzaghello – provincia di Milano -, nella tana della Mamy.eu Oleggio: palla a due sabato 29 ottobre, ore 20, al cospetto di un avversario fino ad ora altalenante (2 vittorie in casa e altrettante sconfitte in trasferta), capace all’esordio – tra le mura amiche – di superare la Paffoni Omegna.

Un roster, quello di coach Nava, farcito di notevole esperienza e qualità con i vari Ingrosso, Buono e Giacomelli, oltre ad un trio di ottimi realizzatori formato da Restelli, Seck, Maruca e Colussa, quest’ultimo senza dubbio la più bella sorpresa di questo avvio di stagione e reduce da una straordinaria prestazione sul campo di Vigevano.

In casa Pielle piedi ben saldi a terra, nonostante le 4 vittorie consecutive. Perché la trasferta di Oleggio, da sempre e come dimostrano i recenti risultati, è una delle più complicate del girone.

