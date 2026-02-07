Home

Pielle in trasferta sul parquet di Quarrata

7 Febbraio 2026

Pielle in trasferta sul parquet di Quarrata

Livorno 7 febbraio 2026 Pielle in trasferta sul parquet di Quarrata

La PIELLE LIVORNO è pronta a scendere in campo al PalaCarrara di Pistoia, dove sabato 7 febbraio alle ore 21:00 affronterà la Dany Basket Quarrata nell’anticipo della 25ª giornata di Serie B Nazionale.

Una sfida importante per i biancoblù, che si presentano all’appuntamento con una novità significativa: Daniel Donzelli torna tra i convocati per la prima volta dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi nella scorsa stagione.

La Dany Basket Quarrata, allenata da coach Tonfoni, occupa attualmente la 15ª posizione in classifica con un record di 7 vittorie e 15 sconfitte, in piena zona playout.

I padroni di casa arrivano alla gara dopo sei sconfitte consecutive, l’ultima subita sul parquet di Caserta con il punteggio di 80-70, ma restano una squadra da affrontare con grande attenzione.

Il roster di Quarrata è costruito su un equilibrio tra giovani di prospettiva e giocatori di grande esperienza. Il principale riferimento offensivo è Simone Angelucci, ala e miglior realizzatore della squadra con 12 punti di media, pericoloso soprattutto dal tiro da tre punti e giocatore più impiegato da coach Tonfoni.

Nel reparto ali spiccano anche il giovane Antonio Novori (classe 2007), reduce da una prestazione da 17 punti contro Caserta, Amedeo Tiberti, miglior rimbalzista del team con 7 rimbalzi di media e ottimo recuperatore di palloni, e Leonardo Prenga, efficace dalla media distanza.In cabina di regia opera la coppia formata da Mattia Coltro e Tommaso Molteni, quest’ultimo miglior assistman del roster, entrambi dotati di buone percentuali nel tiro da oltre l’arco. Il reparto guardie è completato da Nicola Calabrese, Leonardo Mongelli e Nicola Mei, capaci di garantire intensità difensiva e buone soluzioni offensive.Sotto canestro, i 37 rimbalzi di media di squadra sono assicurati soprattutto da Tommaso De Gregori, veterano della categoria, presenza solida nel pitturato e affidabile dalla lunetta. Accanto a lui il capitano Federico Regoli, che viaggia a 11 punti di media ed è uno dei migliori rimbalzisti, insieme a Francesco Scandiuzzi. A completare il roster l’ultimo innesto, Andrija Blatancic, centro proveniente dal BC Shumen (campionato bulgaro), autore finora di 14 punti e 6 rimbalzi di media.Per la Pielle Livorno una trasferta da affrontare con concentrazione e determinazione, contro una squadra in cerca di riscatto.