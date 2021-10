Home

Pielle, la prima trasferta stagionale è sul campo de Le Patrie San Miniato

9 Ottobre 2021

Pielle, la prima trasferta stagionale è sul campo de Le Patrie San Miniato

Livorno 9 ottobre 2021

Digerita in qualche modo la sconfitta al fotofinish contro Langhe Roero, la Pielle Livorno si appresta a vivere la prima trasferta stagionale su uno dei campi più difficili del girone: il Pala Credit Agricole di San Miniato (domenica 10 ottobre, ore 18.00).



Rispetto alla passata stagione, la formazione pisana ha cambiato guida tecnica (da coach Barsotti a coach Marchini) confermando, però, gran parte dello zoccolo duro di un roster che, da almeno tre anni, naviga costantemente nella parte sinistra della classifica.

La regina è affidata al tandem formato da Quartuccio e Benites, mentre al posto del bomber Carpanzano è arrivato Mastrangelo da Ozzano. Sotto canestro l’atipicità di Tozzi (ex Castelfiorentino) e la fisicità dei vari Lorenzetti, Caversazio e Capozio rappresentano più di un pericolo, da aggiungere al brio degli Under Candotto e Bellachioma.



In casa biancoazzurra c’è, ovviamente, sete di rivalsa e le buone notizie, per coach Andrea Da Prato, arriveranno dall’infermeria visto che martedì scorso in gruppo è tornato Filippo Paoli, dopo i 30 giorni trascorsi dalla negativizzazione dal Covid. Servirà una prestazione eccellente per mettere i bastoni fra le ruote a San Miniato. Una prova intensa. Di carattere. Da Pielle.

