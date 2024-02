Home

Pielle-Legnano, una sfida durata solo 10 minuti

25 Febbraio 2024

La CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO prosegue nel proprio percorso e colleziona la nona vittoria consecutiva, dominando al Pala Macchia la SAE Scientifica Legnano: finisce 86-58 al termine di una sfida durata soltanto 10 minuti e dal secondo quarto in poi presa in mano dai ragazzi di coach Marco Cardani, feroci e precisi nell’attaccare pick ‘n roll e nel mettere la museruola agli esterni lombardi.

Al terzo mini intervallo il punteggio scrive addirittura +30 per Campori e compagni, tutti coinvolti e tutti partecipi di un’altra vittoria fondamentale di fronte ad un Pala Macchia ricolmo di passione. Ventelli per Modou Diouf e Giordano Pagani, 11 assist per Michele Rubbini e consueto manuale della difesa di Luca Campori su Raivio. Prossimo impegno, sabato sera sul campo della Paffoni Omegna.

CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO-SAE Scientifica Legnano: 86-58

CAFFÈ TOSCANO: Loschi 2, Pagani 20, Laganà 4, Rubbini 8, Lo Biondo 6, Manna, Cristofani, Dadomo, Ferraro 9, Chiarini 9, Campori 8, Diouf 20. All. Cardani.

SAE SCIENTIFICA: Casini 9, Marino 9, Raivio 7, Ghigo, Planezio ne, Ponziani 6, Sacchettini 10, Amorelli, Sipala 2, Scali 8, Fragonara 7. All. Piazza.

Arbitri: Paglialunga di Fabriano e Antimiani di Montegranaro

Parziali: 17-20, 42-30, 65-35, 86-58

