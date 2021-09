Pielle Livorno a Faenza, in palio la Final Eight di Supercoppa

Home

19 Settembre 2021

Livorno, 19 settembre 2021

A testa alta e senza pressione alcuna, ma la consapevolezza delle proprie qualità e il dovere di provarci, la PIELLE LIVORNO questa sera – ore 18, sul parquet del Pala Cattani di Faenza – si giocherà l’accesso alle Final 8 di Supercoppa di Serie B, ospite della Raggisolaris fin qua vittoriosa sul Bologna Basket e in trasferta a San Miniato qualche giorno fa.



Terzo impegno in una settimana per la squadra di coach Da Prato (non proprio il massimo a inizio stagione…), che metterà sul campo anima e cuore per raggiungere un traguardo, più che un obiettivo, di prestigio, impensabile fino a qualche settimana fa.

L’avversario? Tostissimo. Basta scorrere il roster per capirlo. A cominciare dall’esperienza di Sebastian Vico – vincitore dello scorso campionato con Piacenza -, passando per Poggi, Morara (assente a San Miniato), Reale, Ballabio e molti altri elementi in grado di portare punti e sostanza alla causa.

La Unicusano, di contro, si presenterà all’appuntamento al gran completo, con la testa sgombra e la voglia di ficcare il naso anche a Lignano Sabbiadoro, ovviamente spinta dia propri tifosi che raggiungeranno in buon numero anche Faenza.

