Home

Sport

Basket

Pielle Livorno, costituito il nuovo CdA

Basket

29 Ottobre 2025

Pielle Livorno, costituito il nuovo CdA

Livorno 29 ottobre 2025 Pielle Livorno, costituito il nuovo CdA

La 𝐏𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐋𝐢𝐯𝐨𝐫𝐧𝐨 informa che, nella giornata odierna, è stato costituito il nuovo Consiglio di Amministrazione della società sportiva.

Il nuovo CdA è composto dal 𝐃𝐨𝐭𝐭. 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐅𝐚𝐫𝐧𝐞𝐭𝐢, dall’𝐈𝐧𝐠. 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞𝐨 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐢 e dall’𝐀𝐯𝐯. 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐒𝐩𝐢𝐧𝐞𝐥𝐥𝐢, quest’ultima in rappresentanza di Sillabe Editore.

Nel corso della riunione, il Consiglio ha nominato Presidente il Dott. Francesco Farneti, che ha successivamente attribuito la carica di Vicepresidenti all’Ing. Matteo Rossi e all’Avv. Elena Spinelli.

Contestualmente, il 𝐂𝐚𝐯𝐚𝐥𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐋𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐚 assumerà la carica di Presidente Onorario della Pielle Livorno S.S.D. a R.L., riconoscimento che testimonia il valore del suo impegno e il legame con il club e con la città di Livorno

Con la nomina del nuovo Consiglio, la società prosegue il proprio percorso di crescita e consolidamento.