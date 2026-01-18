Pielle Livorno, esame di maturità a Caserta: al Pala Piccolo sfida dal sapore playoff

Home

18 Gennaio 2026

Livorno 18 gennaio 2026

Trasferta di grande prestigio e difficoltà per la Verodol CBD Pielle Livorno, attesa oggi, domenica 18 gennaio alle ore 18 sul parquet del Pala Piccolo di Caserta per affrontare la JuveCaserta 2021 nel big match della 22ª giornata di Serie B Nazionale. Una sfida dal profumo di playoff, che mette in palio punti pesanti per la classifica e, soprattutto, un’importante iniezione di fiducia in vista della seconda metà di stagione.

I biancoblù di coach Turchetto si troveranno di fronte una delle squadre più solide e continue dell’intero campionato. Caserta occupa attualmente la terza posizione con un eccellente bilancio di 17 vittorie e 3 sconfitte ed è reduce dal convincente successo esterno sul campo della Virtus Imola (73-87), ulteriore conferma di uno stato di forma eccellente.

Alla guida dei campani c’è Lino Lardo, tecnico di grande esperienza che ha costruito un roster profondo e ben equilibrato, capace di unire qualità offensive, intensità difensiva e fisicità sotto canestro. Il punto di riferimento assoluto è Domenico D’Argenzio, leader tecnico e mentale della squadra, miglior realizzatore con 20 punti di media a partita. Guardia completa, pericolosa da ogni distanza e abile nel creare gioco per i compagni, rappresenta il principale rebus da risolvere per la difesa labronica.

Il reparto esterni bianconero è ricco di soluzioni: Vittorio Nobile, il più impiegato da Lardo, garantisce continuità e freddezza dalla lunetta; Alessandro Sperduto, arrivato a dicembre da Roseto (A2), porta pericolosità dal perimetro e aggressività difensiva; mentre Simone Vecerina, ex Monferrato, dirige l’orchestra con ordine e visione di gioco, viaggiando a circa 4 assist di media.

Sugli esterni e sulle ali, Caserta può contare sulla solidità di Damir Hadzic, bosniaco ex Fabriano capace di tirare con il 50% dal campo e catturare 5 rimbalzi a gara, e sulla versatilità di Luca Brambilla, prezioso nella gestione dei possessi e efficace nel gioco spalle a canestro.

Sotto le plance, la JuveCaserta fa della fisicità uno dei suoi punti di forza, viaggiando a 40 rimbalzi di media. Merito soprattutto di Matej Radunic, ex Virtus Roma ed Herons Montecatini, lungo dominante a rimbalzo (6,7 a partita) e pericoloso anche in fase offensiva, e di Cedric Keller Ly-Lee, presenza solida nel pitturato e affidabile dalla media distanza.

A completare un roster di altissimo livello, la coppia degli ex di turno: Matteo Lagana, guardia letale dall’arco con 10 punti e 3 assist di media, e Andrea Lo Biondo, ala specialista dal corner e miglior rimbalzista della squadra con 7 carambole a gara.

Per la Pielle Livorno si tratta di una prova di orgoglio, carattere e maturità, su uno dei parquet più caldi e complessi del campionato. Serviranno intensità, concentrazione e capacità di restare agganciati alla partita nei momenti chiave, perché a Caserta ogni possesso può fare la differenza. Una sfida di alto livello che dirà molto sulle reali ambizioni dei biancoblù.