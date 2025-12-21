Pielle Livorno in vetta e in Coppa Italia: weekend perfetto senza scendere in campo

Home

21 Dicembre 2025

Livorno 21 dicembre 2025 Pielle Livorno in vetta e in Coppa Italia

Pielle Livorno, ottime notizie anche senza giocare

Fine settimana da incorniciare per la Verodol CbD Pielle Livorno, che può sorridere anche senza scendere in campo. Nel turno di sosta del campionato, infatti, i risultati arrivati dagli altri parquet hanno regalato ai piellini una doppia, preziosissima notizia: aggancio alla vetta della classifica e qualificazione matematica alla Final Four di Coppa Italia.

La svolta arriva da Roma, dove si è giocato il derby ad alta tensione tra Virtus Roma e Luiss Roma. Sul parquet amico, la capolista Virtus è caduta di misura per 71-72, lasciando così per strada due punti pesantissimi. Una sconfitta che permette alla Pielle Livorno di raggiungere la vetta della classifica a quota 30 punti, gli stessi dei capitolini.

Un risultato che assume ancora più valore perché certifica, con diverse giornate d’anticipo, il grande cammino della squadra labronica in questa stagione. La sconfitta della Virtus, infatti, sancisce anche la qualificazione matematica della Verodol CbD Pielle Livorno alla Final Four di Coppa Italia LNP di Serie B Nazionale 2026 Old Wild West, in programma il 13, 14 e 15 marzo in una sede che verrà comunicata nelle prossime settimane.

Un traguardo importante, frutto di continuità, solidità e di un gruppo che ha saputo crescere settimana dopo settimana. Una soddisfazione condivisa non solo dalla squadra e dalla società, ma anche dai piellini e dallo zoccolo duro del tifo livornese, i Rebels, che hanno accompagnato il percorso biancoblù con passione e presenza costante, in casa e in trasferta.

Ora la Pielle può guardare al prosieguo del campionato con ancora maggiore fiducia, consapevole di essere tra le protagoniste assolute della stagione e pronta a giocarsi fino in fondo sia la corsa al vertice sia l’appuntamento tricolore della Coppa Italia.