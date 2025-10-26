Home

26 Ottobre 2025

Livorno 26 ottobre 2025 Pielle Livorno in volata supera Imola, vittoria dal sapore dolcissimo

Vittoria dal sapore dolcissimo per la Pielle Livorno che, in volata, supera l’Andrea Costa Imola con il punteggio di 67-65, grazie ai due tiri liberi decisivi messi a segno da Mattia Venucci negli ultimi secondi.

Una gara combattuta e intensa, nella quale i biancoblù hanno saputo reagire nei momenti di difficoltà, trascinati da un super Ennio Leonzio, autore di una prestazione da mvp: 16 punti, 3 rimbalzi e 3 assist, con triple pesantissime nei momenti chiave. Ottima prova anche per Gabrovšek, top scorer della Pielle con 17 punti e 6 rimbalzi.

L’avvio di partita è tutto di marca emiliana, con la Up spinta dalle triple di Kupstas e dalle giocate di Sanguinetti (migliore dei suoi con 19 punti e 3 assist). Dopo un primo break, che ha portato Imola avanti sul 15-9, Klyuchnyk e Lucarelli rispondono con decisione, riportando la partita in equilibrio sul 22-22 alla fine del primo quarto.

Nel secondo periodo, un mini-parziale di Sanguinetti riporta avanti gli ospiti, ma i canestri di Ebeling e Alibegović tengono la banda di coach Turchetto in scia. Un nuovo break di 10-2 firmato da Kupstas e Raucci permette a Imola di allungare, ma nel finale di quarto Leonzio accorcia le distanze fino al 40-37.

Al rientro dagli spogliatoi, Gabrovšek ed Ebeling permettono alla PL di mettere il naso avanti per la prima volta, ma Gatto e Raucci rispondono subito chiudendo il terzo quarto sul 53-48 in favore dei padroni di casa.

Nell’ultima frazione arriva la grande reazione della PL: la coppia Leonzio-Gabrovšek guida un parziale di 17-3, tra triple, difese aggressive e tiri liberi pesanti. Imola, con due triple consecutive di Sanguinetti, tenta il colpo di reni finale, ma nell’ultimo possesso Venucci rimane glaciale dalla lunetta, siglando i due liberi della vittoria.

Up Andrea Costa Imola – VeroDol CBD Pielle Livorno: 65-67



UP: Sanguinetti 19, Kupstas 14, Raucci 6, Gatto 5, Thioune 5, Moffa 5, Chessari 5, Gozo 3, Tamani 3, Filippini ne. All. Dalmonte.

VERODOL CBD: Gabrovšek 17, Leonzio 16, Lucarelli 11, Ebeling 7, Klyuchnyk 6, Bonacini 3, Mennella 3, Venucci 2, Alibegovic 2, Kouassi, Virant ne. All. Turchetto.

Arbitri: Andretta, Corrias, Colussi

Parziali: 22-22, 18-15, 13-11, 12-19

