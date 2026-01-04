Home

Sport

Basket

Pielle Livorno schiacciasassi: Fabriano travolta 86-62

Basket

4 Gennaio 2026

Pielle Livorno schiacciasassi: Fabriano travolta 86-62

Livorno 4 gennaio 2025 Pielle Livorno schiacciasassi: Fabriano travolta 86-62

La Verodol CBL Pielle Livorno apre il 2026 nel modo migliore, confermando sul campo i galloni di capolista e imponendosi con autorità sul parquet della Ristopro Fabriano. Al PalaChemiba finisce 86-62 per i labronici, che centrano la sesta vittoria consecutiva e rafforzano la leadership del girone, ora in solitaria.

Livorno mette subito le cose in chiaro. Dopo una breve fase di studio, la Pielle alza i giri del motore e piazza il primo strappo decisivo trascinata da un Leonzio incontenibile. L’esterno livornese guida l’attacco con personalità e precisione, mentre la difesa ospite chiude ogni spazio ai marchigiani. Il primo quarto si chiude con un eloquente 28-13 che fotografa la differenza di intensità e qualità tra le due squadre.

Fabriano prova a reagire nel secondo periodo. Con orgoglio e maggiore aggressività, i padroni di casa riescono a rientrare fino al -4 (33-37), illudendo il pubblico. La Pielle, però, non si scompone: ritrova ordine, alza nuovamente il livello difensivo e riprende il controllo del match, andando all’intervallo lungo avanti 45-35.

Al rientro dagli spogliatoi emerge tutta la superiorità tecnica e fisica dei labronici.

La squadra di coach Campanella (o del nuovo staff tecnico) muove bene la palla, punisce ogni errore avversario e sporca sistematicamente le linee di passaggio di Fabriano. Le percentuali restano alte e il divario si allarga progressivamente fino al +18 di fine terzo quarto (69-51).

L’ultima frazione serve solo a certificare la forza della Pielle. Livorno gestisce il ritmo, ruota gli uomini e colpisce con continuità, mentre Fabriano fatica a trovare soluzioni efficaci. Il divario non si riduce e il finale è una passerella per i biancoblù considerando il 62-86 conclusivo.

Venucci chiude come miglior realizzatore con 21 punti, seguito da Leonzio (18) e Gabrovsek (13), in una prova corale impreziosita da 17 assist complessivi. Una vittoria netta, che manda un messaggio chiaro al campionato: la Pielle Livorno non ha alcuna intenzione di rallentare la propria corsa verso il vertice.

Pielle Livorno schiacciasassi: Fabriano trav olta 86-62