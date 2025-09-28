Home

Sport

Basket

Pielle Livorno, vittoria al supplementare: 89-81 contro PSA Casoria

Basket

28 Settembre 2025

Pielle Livorno, vittoria al supplementare: 89-81 contro PSA Casoria

Livorno 28 settembre 2025 Pielle Livorno, vittoria al supplementare: 89-81 contro PSA Casoria

La Pielle Livorno festeggia davanti al proprio pubblico con una vittoria sofferta ma preziosa: 89-81 contro la PSA Basket Casoria. Una partita intensa, decisa solo dopo il tempo supplementare, che ha visto i biancoblù alternare momenti di grande solidità a blackout inattesi.

Coach Marco Turchetto, al termine della sfida, ha sottolineato i due volti della gara: «Per 35 minuti abbiamo fatto una partita eccellente. Nel terzo quarto, invece, abbiamo subito un parziale pesantissimo, concedendo 30 punti: più di quanti incassati in tutto il primo tempo. In attacco abbiamo segnato appena un punto nei primi cinque minuti e questo ha complicato anche il bilanciamento difensivo».

La Pielle, però, non si è persa d’animo. Dopo lo scivolone, la squadra ha ritrovato energie e lucidità nei momenti decisivi: «Nel supplementare abbiamo cercato le giocate giuste, trovato i canestri e anche tanti tiri aperti. Quando le cose vanno male, bisogna avere la forza di non trasformarle in un disastro ma saper gestire la difficoltà».

Turchetto ha poi evidenziato alcuni aspetti su cui lavorare, come i rimbalzi offensivi concessi agli avversari, che hanno fruttato ben 20 punti a Casoria: «È un tema su cui dobbiamo tornare a insistere, serve più convinzione».

Nonostante le difficoltà, il tecnico si è detto soddisfatto per il carattere dimostrato dai suoi ragazzi, che hanno resistito nei momenti più duri e sfruttato la fisicità vicino a canestro.

Infine, una dedica speciale: «Questa vittoria è per Rachele, che ha vissuto un lutto in settimana. A nome mio e di tutta la squadra, è il nostro abbraccio».

La Pielle porta così a casa due punti importanti, ma con la consapevolezza che il lavoro da fare è ancora lungo e impegnativo.