27 Giugno 2024

Livorno 27 giugno 2024 – Pielle: Matteo Brambilla è il primo assistente di Campanella

La CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO ha raggiunto un accordo di collaborazione, per la stagione 2024/2025, con Matteo Brambilla in qualità di primo assistente di coach Federico Campanella.

Nato il 15 agosto 1973 a S. Secondo Parmense, da oltre vent’anni allenatore nazionale, Matteo ha iniziato la carriera di allenatore con il settore giovanile del Basket Parma raggiungendo diverse finali nazionali, per poi passare al ruolo di assistente in A1 Femminile qualificandosi ad una storica Final Four di Eurolega.

Il passaggio al settore maschile avviene con la Serie B1 di Anzola Emilia, a Bologna, sino alla collaborazione con coach Campanella alla Bakery Piacenza per due stagioni suggellata dalla vittoria della Coppa Italia e campionato 2020/21 e successiva storica permanenza in A2.

Queste le parole del Direttore Generale, Gianluca Petronio :

“Ricoprire il vuoto lasciato vacante nello staff tecnico dall’inaspettata uscita di Michele Belletti non sarà certo facile, ma dopo aver valutato alcuni profili interessanti di esperti vice allenatori abbiamo deciso di andare sul sicuro e riunire la coppia vincente che ha portato Piacenza in tre anni a crescere e meritare la promozione in Serie A2, ma cosa ancor più encomiabile salvarla e farle mantenere la categoria. Matteo è persona equilibrata ed esperta, ha doti di buon istruttore, ma anche di profondo conoscitore del gioco e delle dinamiche e tecniche di scouting e preparazione della partita. Lo so motivatissimo ad intraprendere questa sua nuova esperienza piellina e soprattutto compiaciuto di ricostituire con coach Campanella un convincente e vincente binomio”.

Queste le parole di coach Federico Campanella: “Matteo è stato il mio assistente a Piacenza, insieme abbiamo vinto il campionato di Serie B e la Coppa Italia, salvandoci l’anno successivo in Serie A2. Anche grazie al suo prezioso contributo sono stato premiato, nell’anno della promozione, miglior allenatore della Coppa Italia e miglior allenatore della Serie B. Di conseguenza sono molto felice di riaverlo al mio fianco in questa avventura; si tratta di una grande conoscitore di basket e un professionista esemplare in possesso di evidenti valori umani”.

Queste le parole di Matteo Brambilla: “Sono molto onorato dell’opportunità che la società Pielle e coach Campanella mi hanno offerto e mi impegnerò a svolgere il mio compito al meglio. Non vedo l’ora di iniziare la mia avventura per cercare in ogni modo di raggiungere gli obiettivi della società”.

